Atletica Diamond League 2024 | record del mondo per Ingebrigtsen nei 3000 metri

Straordinaria prova di Jakob nella tappa di Silesia, in Polonia. Nell'inusuale e non olimpica distanza dei 3000 metri, il norvegese ha dominato stampando il nuovo record del mondo in 7:17.55. Ingebrigtsen ha fatto gara di testa fin dall'inizio, prendendo poi il largo ai 600 metri dal traguardo per andare a polverizzare il precedente primato, che apparteneva al kenyota Daniel Komen e durava addirittura dal 1996. Il fuoriclasse scandinavo però ha fatto meglio addirittura di 3.12 secondi, mettendosi alle spalle i due etiopi Berihu Aregawi (7:21.28 e record nazionale) e terzo Yomif Kejelcha (7:28.44).