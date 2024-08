Aspettando Lukaku c’è il Bologna | il Napoli di Conte vuole reagire dopo Verona

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) Una piccola accelerata sul mercato c’è stata:è in arrivo, McTominay è una priorità. All’esordio stagionale al ‘Maradona’, ildi Antonioanche dare una scossa feroce sul campo in quello che è il primo big match del campionato,il pesante ko di. Alle 20:45 di domenica l’avversario dei partenopei sarà il nuovodi Vincenzo Italiano, reduce dal pareggio interno contro l’Udinese e da una cattiva notizia: Nicolò Cambiaghi, uno dei nuovi acquisti del mercato, rimarrà fuori per quasi tutta la stagione a causa della rottura del legamento crociato. Una tegola per i rossoblù che devono affrontare tre competizioni, inclusa la Champions League. AOrsolini, Castro (in vantaggio su Dallinga) e Ndoye dovrebbero formare il tridente d’attacco, mentre Aebischer, Freuler e Fabbian agiranno a centrocampo.