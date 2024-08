Ascolti tv 24 agosto | La Notte della Taranta contro Lo Show dei Record

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 25 agosto 2024) L’estate è ormai agli sgoccioli e manca sempre meno alla ripresa dei palinsesti autunnali: anche nella serata del 242024 gli spettatori si sono divisi tra Rai e Mediaset, che hanno proposto repliche di film di successo e di programmi che hanno appassionato il pubblico durante la scorsa stagione. Rai 1 ha mandato in onda il film Sister Act 2 – Più svitata che mai, mentre su Rai 2 era in programma il film Inganni e bugie. Appuntamento con la grande musica italiana su Rai 3 con La, che ha visto tra i suoi protagonisti la vincitrice del Festival di Sanremo Angelina Mango e Geolier, anche lui reduce dal grande successokermesse musicale. Rete 4 ha proposto la commedia Con tutto il cuore di Vincenzo Salemme, mentre su Canale 5 è andato in onda Lodei, con la conduzione di Gerry Scotti.