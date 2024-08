Allerta meteo in Emilia Romagna | temporali e raffiche le zone colpite Quando finisce il caldo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) Bologna, 25 agosto 2024 - Il sole ha le ore contate: per chi in questi giorni si stava chiedendo quanto dura ilafricano, la risposta arriva con un'gialla per iin arrivo per l'. "Per la giornata di lunedì 26 agosto - si legge sul bollettino dell'Arpae -sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo diforti, con possibili effetti edanni associati". La settimana inizia quindi con una nuova ondata di maltempo. "I- prosegue la nota - saranno più probabili sul settore centro-occidentale della regione e più intensi nel corso delle ore pomeridiane. Nel settore collinare e montano centro-occidentale, i fenomeni temporaleschi potranno generare ruscellamenti, occasionali fenomeni franosi e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore".