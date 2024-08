Ucraina l’offensiva in Russia scopre l’Est L’analista | Zelensky reputa il Donbass perso Userà il Kursk al tavolo di pace

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Roma, 24 agosto 2024 – Nel risiko ucraino-russo il doppio fronte di guerranon lascia ancora capire, al di là dei raid quotidiani di droni e artiglieria, quale potrà essere la possibile svolta di un conflitto che si annuncia ancora lungo, fatto di mosse e contromosse, mentre la trattativa dipare ‘missing in action’, dispersa in azione. Nelgli ucraini continuano ad avanzare, seppur lentamente, nel, vero cuore del conflitto, i russi non arretrano, anzi stanno costringendo gli avversari, in evidente difficoltà, ad evacuare i civili dalle zone di confine in vista di un ulteriore loro balzo in avanti. Difficile per ora decifrare le rispettive strategie.