Torino il tecnico Vanoli sbotta per la cessione di Bellanova!

(Di sabato 24 agosto 2024) Alta tensione in casa: alla contestazione dei tifosi si sono aggiunte le parole dell’allenatore Paolosulle mosse di calciomercato della dirigenza. “E’ successo tutto in un lampo, io e la squadra siamo rimasti sorpresi: non sono d’accordo con questa, ma alzo la testa e vado avanti”: ildel Toria così l’addio di Raoul. “Ho fiducia nel mio lavoro, non dobbiamo prenderlo come un alibi ma ho un gruppo forte e abbiamo voglia di affrontare l’Atalanta – continua l’allenatore granata alla vigilia della sfida contro i nerazzurri – pur sapendo che è una grandissima squadra: anche Ancelotti e Guardiola dicono sempre che è complicato sfidare Gasperini”.