STALKER 2 | Heart of Chornobyl rivelata la durata del gioco ed è imponente

(Di sabato 24 agosto 2024) Quanto dura2:of? Un rappresentante di GSC Game World ha condiviso delle stime ufficiali e si tratta di numeri francamente imponenti, visto che il nuovo ed atteso titolo sparatutto di sopravvivenza impegnerà i fan che vogliono esplorare tutto il mondo diper circa 100 ore. Addentrandoci nello specifico della questione, nel corso di una nuova intervista con GamesRadar+ avvenuta alla Gamescom 2024, il team di sviluppo ucraino ha deciso di fornire delle indicazioni più precise in merito alle ore che saranno necessarie per esplorare come si deve la Zona contaminata. Il produttore tecnico di2:of, Yevhenii Kulyk, ha quindi affermato che creare interamente a mano un mondo dicosì tanto vasto e curato ha rappresentato una sfida notevole per GSC Game World.