Sono sparite le cozze L’esperto spiega perché

(Di sabato 24 agosto 2024) Fano, 24 agosto 2024 – “C’è una moria disu tutte le scogliere comprese tra il ponte Metauro e il porto di Fano”. Lo segnala preoccupato Mauro Del Vecchio, arzillo pensionato 76enne di Calcinelli, che tutte le mattine viene a Fano per fare una nuotata. “Nuoto a ridosso delle scogliere - racconta - e vedo sempre queste belleattaccate agli scogli, sia in superficie che sotto il pelo dell’acqua. Oggi non c’erano più: giusto qualcuna aperta al sole. Le altre erano tutte. Non so se il fatto sia dovuto alle alte temperature o da qualche inquinamento”.esclude l’ipotesi inquinamento ma non avalla neppure pienamente quella dell’alta temperatura del mare. Per la capitaneria di porto (che però non ha ricevuto ancora nessuna segnalazione ufficiale in merito) potrebbe trattarsi invece di pesca di frodo. E ricorda che la raccolta non è un’attività consentita.