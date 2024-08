Robur tra esordio e voci di cessione Gruppo interessato in visita al ‘Franchi’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) E’ la vigilia del primo impegno ufficiale della stagione per lache ormai da un mese si allena per arrivare pronta alle gare che contano. E’ stata però una settimana particolare quella che portava dritta alla gara di San Donato, così come lo erano state le precedenti. Come già accaduto con la cordata del sud est asiatico rappresentata da Zenga anche stavolta il patron Simone Giacomini (nella foto) sembra sul punto di passare la mano. I rappresentanti delnord europeo ieri erano in città e accompagnati dl segretario generale Conte hanno fatto un primo sopralluogo allo stadio Franchi. La trattativa potrebbe essere dunque ad un punto di svolta ma occorre andarci cauti visto come è finita quella precedente di appena due settimane fa.