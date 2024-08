Project 2025 piano degli ultra-conservatori per ampliare i poteri della Casa Bianca Trump prende le distanze ma ai vertici ci sono i suoi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Kamala Harris l’ha citato ieri nel suo discorso alla convention dem per scavare una trincea – ideologica e ontologica – tra sé e Donald. Parlando del ““, la candidata dem ha messo in guardia contro coloro che vogliono “riportare il Paese al passato” e ha promesso: “America, non torneremo indietro”. Il tycoon, da parte sua, continua a negare collegamenti con il progetto di restaurazione e accentramento di stampo conservatore prodotto dalla Heritage Foundation, ma la realtà racconta un’altra storia. Il “– Presidential transition” è un programma di radicale riorganizzazione del potere esecutivo che consiste nell’aumentare la capacità di controllosui vari Dipartimenti.