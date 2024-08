Perché il calcio popolare è vivaio e strumento di alternativa antifascista

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Se è vero che ilè, fra tutti gli sport, il più vicino alla cultura e ai sentimenti degli italiani, la crisi tremenda che sta vivendo costituisce un evidente sintomo dell’eclissi di ogni spirito e identità nazionale, proprio negli anni dell’avvento della destra impresentabile di Meloni & C. fintamente sovranista e in realtà continuatrice fedele di Draghi e altri, nel segno della totale subordinazione al capitale. La crisi delitaliano si vede anche negli scarsi risultati conseguiti sul piano internazionale, ma che a ben vedere costituiscono solo la conseguenza di una situazione di decadenza anche e soprattutto morale, caratterizzata per l’appunto dalla costante genuflessione agli imperativi e alle esigenze del peggiore capitalismo.