Passione di famiglia Lorenzo dalla culla al debutto allo stadio | Abbonato a due mesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Ancora non possiamo chiedergli se preferisca i gol di potenza di Parigi o quelli di rapina di Ubaldi. Troppo pochi i 73 giorni diLombardi per dire la sua sui bomber biancorossi. Ma sufficienti per iniziare a sentire aria di casa al ’Romeo Neri’. Battuta ogni tipo di concorrenza, è lui indiscutibilmente l’più giovane del Rimini. Una, quella di papà Daniele, che si tramanda di padre in figlio da sempre. Quindi, vietato rompere la tradizione. "Quando ero bambino la domenica si pranzava tutti insieme, poi viacon il nonno e il babbo – racconta – Lo stesso ho fatto con i primi due figli, Emanuele che ora ha 19 anni e Andrea che ne ha 13. Da quando avevano cinque anni abbonamento per tutti. Conho deciso di iniziare subito". Praticamente in fasce.