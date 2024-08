Muore in ospedale la famiglia dona gli organi Gesto straordinario

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Imola, 24 agosto 2024 – Quando la fine rappresenta un nuovo inizio. È una storia di straordinaria generosità quella che arriva dal reparto di Rianimazione dell’Santa Maria della Scaletta. Dopo che i medici hanno purtroppo avviato un accertamento di morte cerebrale su un paziente, i familiari hanno acconsentito allazione die tessuti, regalando così la speranza alle persone in lista d’attesa. “Undi immenso altruismo”, lo definiscono dall’Ausl, che ha innescato una complessa procedura di prelievo die tessuti. Il lavoro, coordinato dal Centro regionale trapianti, ha coinvolto diverse équipe mediche provenienti da varie parti d’Italia. Ed è andato avanti per oltre 24 ore. Per l’Azienda Usl di Imola, questa rappresenta la quartazione dieseguita nel corso di quest’anno.