Morta un’altra donna per West Nile a Parma | quattro i decessi emiliano romagnoli

(Di sabato 24 agosto 2024), 14 agosto 2024 – Dopo il decesso di un’80enne a, arriva la notizia divittima a causa del virus. Si tratta di un’83enne (come scrive la Gazzetta di), che come l’80enne era ricoverata all'ospedale Maggiore di. Entrambe presentavano diverse patologie pregresse. Le vittime accertate in Regione sono così tre, numero più alto rispetto alle altre zone d’Italia. Come registrato anche nell’ultimo bollettino dell’Istituto superiore di sanità, infatti, fino al 21 agosto le vittime per regione erano: 2 in Emilia Romagna, 2 in Veneto, una in Friuli Venezia Giulia e una in Piemonte. Per il virus trasmesso dalle zanzare sono dunque morti le due ottantenni die all'inizio del mese un uomo di 89 anni, che aveva contratto il virus a Carpi.