LIVE Sonego-Michelsen 6-0 4-2 ATP Winston-Salem 2024 in DIRETTA | brekka prima l’azzurro anche nel secondo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Sulla riga il dritto didopo la! 4-2game del match. 40-15 Servizio e attacco di rovescio. 30-15 Sbaglia di dritto. 30-0 Non risponde di rovescio. 15-0 Servizio dritto e volèe. 4-1 A zero! 40-0 Ennesima, comodissima chiusura! 30-0 Con la! 15-0 Servizio e dritto! 3-1 FAVOLOSO! A tutto braccio la risposta di rovescio, si gira di dritto e non lascia scampo con l’inside in! BREAK! 30-40 Clamoroso lob dicon il rovescio in slice! Palla break!! 30-30 Altro rovescio sbagliato dall’USA. 30-15 Sbaglia di rovescio. 30-0 Ace (1°). 15-0 Coppia di dritti a segno di. 2-1 Avantinel 2° set. 40-0 Di poco lunga la risposta di dritto. 30-0 Orrendo tocco sul recupero di smorzata dell’americano.