Katy Perry rispolvera lo stile pitonato per il completo mini che esalta la sua bellezza

(Di sabato 24 agosto 2024)ha deciso d’impressionare tutti con il suo ultimo look, arricchito da dei capi d’abbigliamento pitonati, e composto da un top e da unagonna dello stesso. La star della musica ha scelto questo sorprendente outfit per celebrare l’uscita del suo ultimo album, 143, partecipando a una festa, che ha avuto luogo negli ultimi giorni a West Hollywood., il lookè pronta a tornare alla ribalta internazionale con un nuovo album, che s’intitola 143, e promette di diventare un successo unico, come quelli che l’artista ha pubblicato in precedenza. La cantante ha annunciato la pubblicazione del disco, con un post, condiviso sul suo account Instagram ufficiale, in cui ha chiesto a tutti i suoi ammiratori di scegliere la copertina che preferivano per l’album.