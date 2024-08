Gianpiero Mercoledisanto è Il Gay Più Bello d’Italia 2024

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 24 agosto 2024) Èil nuovo vincitore del concorso Il Gay Più, eletto in quel di Torre Del Lago da La Wanda Gastrica.(che nel sondaggio aperto su questo sito è arrivato terzo) durante la finale ha battuto tutti gli altri sfidanti, ovvero Alberto, Andrea, Antonio, Davide, Francesco, Giuliano, Hussein, Joseph, Marco, Marco P, Max, Paolo, Raffo, Riccardo, Roberto, Simone e Tony. Di lui online esistono pochissime informazioni, quel che sappiamo è che è di Bari e che su Instagram ha 1400 followers. Il titolo torna così in Puglia a distanza di quattro anni dalla vittoria (non senza polemiche, dato che ai tempi era un s3xworker, di Antonio Veneziani).