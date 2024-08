Fumetti con Isadora alla scoperta di Positano tra danza e storia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 24 agosto 2024) Trae archeologia la doppia anima didiventa un fumetto. Protagonista è, una ragazza vissuta al tempo dell’eruzione che seppellì Pompei ed anche la ricchissima Villa Romana. La pubblicazione, a cura di Laura Valente, realizzata dscuola Italiana di Comix in italiano e in inglese, nasce all’interno del progetto ‘La villa romana si racconta’, vincitore del bando del ministero dell’Interno per i borghi d’arte. E la presentazione non poteva che avvenire il prossimo 7 settembre nel corso della 52esima edizione del più antico premio di, intitolato a Léonide Massine, con Rudolf Nureyev uno dei numi tutelari della cittadina costiera confermatasi anche questa estate meta amatissima delle star di tutto il mondo.