Fiorano Modenese Eugenio Chiodi morto nei cieli di Pavullo nel Frignano

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 24 agosto 2024) Incidente mortale anel. Un aliante é precipitato dopo il decollo dall’aeroporto Paolucci. Il pilotasul colpo. Sul posto soccorritori del 118 e dei Vigili del Fuoco, ma per, 71 anni di, non c’è stato nulla da fare. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri. Il velivolo è precipitato all’interno dell’area recintata dell’aeroporto, sulla striscia d’erba tra la pista e la strada carrabile di accesso alla struttura. L’aliante si è capovolto e forse proprio questo elemento è stato fatale. Non si sono registrati feriti o altri danni.