Federconsumatori nuova sanzione a carico di Facile Energy

(Di sabato 24 agosto 2024) Arezzo, 24 agosto 2024 – “L'Autorità garante per la protezione dei dati personali – annuncia Chiara Rubbiani, Presidente di- ci ha comunicato che a seguito di nostre segnalazioni, ha comminato unadi 100.000 euro a, per attivazioni di contratti non richiesti e violazione della normativa che tutela la privacy delle persone. Questasi aggiunge a quella di 1.500.000 euro comminata a dicembre 2023 dall'Autorità garante concorrenza e mercato a seguito del provvedimento n. 30422 del 13 Dicembre 2022, anch'esso su segnalazione diArezzo. Laè stata comminata perché, perseverando in comportamenti scorretti, ha continuato a procacciarsi contratti di fornitura con metodi scorretti.