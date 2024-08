Ennesimo incidente sulla Futa ragazzo perde il controllo della moto cade e finisce nella scarpata | è grave

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Pianoro (Bologna), 24 agosto 2024 -, nel tardo pomeriggio di oggi, poco prima delle 19,ss65in territorio di Pianoro, poco dopo il paese di Livergnano. Una, condotta da un giovane bolognese, stava scendendo da Loiano in direzione di Pianoro paese. Ad un certo punto, poco dopo l'abitato di Livergnano, il giovane, per motivi al momento sconosciuti, avrebbe perso ildel mezzo. Ilè, quindi, caduto dalla sella delle due ruote, ha impattato con violenza al suolo ed è andato a finire in unaa marginecarreggiata dopo essere, con violenza, passato sotto al guard rail. Subito è scattato l'allarme, lanciato da alcuni automobilisti che hanno assistito all'. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agentiLocale di Pianoro con una pattuglia che si sono occupati dei rilievi.