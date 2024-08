Cronaca d’un sogno d’un pomeriggio d’estate sulla serie tv italiana del secolo scorso

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 24 agosto 2024) Questo non è un articolo su “M., il figlio del”, sceneggiato televisivo – scritto da Stefano Bises e tratto dal primo dei romanzi di Antonio Scurati su Mussolini – che sarà presentato al festival del cinema di Venezia e poi andrà in onda su Sky nel 2025. Non lo è perché, come tutti quelli che l’hanno visto, ho promesso di non parlarne fino al passaggio veneziano (un accordo tra gentildonne che è abituale quando qualcosa passa dai festival in anteprima, lo specifico per evitare che commentatori inattrezzati ciancino di censura della libera stampa e altre puttanate). Ma soprattutto non lo è perché questo è il resocontoa conversazione immaginaria. Fate conto: le scene oniriche dei film (lo so: sono insopportabili). Nulla di ciò che sto per raccontarvi è successo davvero, se non nella mia immaginazione.