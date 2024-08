Arianna Meloni e l' ombra di indagini | Cosa mi avvilisce

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 24 agosto 2024), dirigente di Fratelli d'Italia sorella della premier Giorgia, commenta gli scenari inquietanti denunciati da Alessandro Sallusti sul Giornale, che la vedono al centro delle attenzioni di stampa e toghe per dare una spallata all'esecutivo, tanto che si valuta un'indagine per "traffico di influenze". "Nessuno si paragona a un grande statista come Berlusconi. Va bene le accuse di mitomania che traspaiono dal racconto che si fa di me, ma pietà ! Ho un senso della misura", affermain un colloqui al Foglio. "Lache ha scritto Sallusti prendeva spunto dal libro e dalle dichiarazioni di Luca Palamara, già membro del Csm, su un metodo che evidentemente esisteva, e non so se esista ancora. Speriamo di no, certo. E poi figuriamoci, provo a dirlo bene: lungi da me attaccare la magistratura.