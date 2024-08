Via Gregorio VII abbattimento di 29 pini per rischio crollo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 23 agosto 2024) Notizie Roma – Interventi urgenti per la sicurezza, analisi in corso su altri esemplari A Roma, il Dipartimento tutela ambientale ha avviato l’di 29mediterranei su viaVII, considerati aimminente. La decisione è stata presa in seguito alle analisi strumentali condotte da un dottore agronomo incaricato, che hanno classificato questi alberi in “classe D” con una “propensione aldi schianto elevata”. Questi interventi si sono resi necessari dopo ildi un albero avvenuto lo scorso luglio all’altezza del civico 278. Inoltre, il Dipartimento ha annunciato che saranno effettuate prove di trazione sugli esemplari classificati in categoria C, per valutare ulteriori azioni da intraprendere.