Vacanze da incubo per una famiglia | camere fatiscenti vermi nel cibo e intossicazione alimentare

(Di venerdì 23 agosto 2024) Vacanza daper una. Certo quando hanno scelto il resort all-inclusive i due, marito e moglie accompagnati dalla figlia 25enne, non si aspettavano quello che poi hanno effettivamente trovato. Non è certo la prima volta che sentiamo parlare di cifre astronomiche pagare per un tipo di servizio e poi la sorpresa di situazioni totalmente non all’altezza di quanto pagato. Ma qui si è superato ogni limite, almeno a sentire i due turisti e la figlia. La famigliola aveva acquistato una vacanza a 5 stelle per 4300 euro. Nonostante ciòl sono tornati a casa cone parassiti. Il soggiorno di 2 settimane nel resort all-inclusive è stato un vero disastro: altro che pulizia,e comfort, i tre hanno trovato invece carne poco cotta e insetti nell’insalata. Inevitabile la richiesta di un risarcimento.