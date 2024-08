Usa Kennedy Jr si ritira | sosterrà Trump I fratelli | Tradisce i valori di nostro padre Bob è la triste fine di una triste storia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Robert F.Jr sidalla corsa per la Casa Bianca e ufficializza il suo sostegno per Donald, che ha detto di volerlo nella sua futura amministrazione. La notizia era già nell’aria da giorni: adesso è lo stesso terzo figlio di Bob, nipote di JFK, a confermarlo poco dopo che la sua campagna elettorale ha dichiarato in un documento depositato presso il tribunale della Pennsylvania, cheJr appoggia Donaldcome prossimo presidente degli Stati Uniti. La campagna ha anche chiesto che il suo nome venga rimosso dalla scheda elettorale. Robert F.Jr era in corsa come candidato indipendente.