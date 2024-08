ULTIM’ORA- Lukaku verso il Napoli | arriva l’annuncio che fa gioire i tifosi!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 23 agosto 2024)un’davvero importante in relazione all’affare: il Chelsea è pronto a rispondere alla nuova offerta del. Il ds delManna è a Londra da diversi giorni con il tentativo di riuscire finalmente a sbloccare il mercato azzurro. I due affari sotto la lente d’ingrandimento sono quelli relativi a Billy Gilmour e Romelu. Il primo è davvero ad un passo dal club azzurro e potrebbere agià all’inizio della prossima settimana. Per il belga, invece, le novità più importanti sonote dalla giornata di oggi. Ieri infatti il Chelsea ha respinto un’ulteriore offerta di prestito da parte del club azzurro, preferendo un affare a titolo definitivo. Così, ilha effettuato il suo rilancio proprio in questi minuti: 30 milioni più bonus a titolo definitivo, più una percentuale sulla futura rivendita.