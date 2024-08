Traghetto fuori controllo travolge imbarcazioni nel porto di Sorrento

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 23 agosto 2024), 22 agosto 2024 – Momenti di panico si sono verificati ieri pomeriggio neldi, quando una motonave della compagnia Caremar ha improvvisamente perso il, scontrandosi con diverseormeggiate. L’incidente è avvenuto per motivi ancora da chiarire e, fortunatamente, non ha causato feriti. Sul luogo è immediatamente intervenuto il personale della Capitaneria di, che ha avviato i rilievi necessari per comprendere le dinamiche dell’accaduto. La motonave coinvolta, l’“Isola di Capri”, era appena arrivata adall’isola di Capri, una delle destinazioni turistiche più rinomate della costiera sorrentina. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si sarebbe verificato durante le manovre di attracco alla banchina.