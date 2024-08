Torino-Atalanta | le formazioni dove vederla in TV e in streaming|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 23 agosto 2024) 2024-08-23 09:19:00 Fermi tutti!è uno degli anticipi della seconda giornata del campionato di Serie A 2024/2025, il calcio d’inizio è alle ore 18.30 di sabato 24 agosto. Sarà una partita particolare per Raoul Bellanova che ha appena lasciato la squadra granata per trasferirsi proprio in quella nerazzurra.: CANALE TV E DIRETTA STREAMING Partita:Data: sabato 24 agosto 2024 Orario: 18.30. Canale TV: Dazn Streaming: Dazn Telecronaca: Edoardo Testoni e Alessandro BudelVEDERE– La partitapuò essere vista in diretta su Dazn attraverso qualsiasi tipo di dispositivo connesso alla rete: computer, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Streaming: Dazn.Questa pagina contiene link di affiliazione.