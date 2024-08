Sharon Verzeni | appuntamento a notte fonda Sopralluogo i Carabinieri sapevano cosa prendere

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ileffettuato dainell’appartamento dia Terno d’Isola è durato solo pochi minuti, circa un quarto d’ora. Un tempo breve, ma sufficiente per portare via un oggetto ben preciso. “cercare, non hanno preso i computer”, ha dichiarato il compagno della vittima, che non risulta indagato. L’uomo condivideva conl’abitazione in via Merelli, lo stesso paese in provincia di Bergamo dove la giovane barista di 33 anni è stata brutalmente uccisa nelladel 30 luglio. Un’esistenza tranquilla interrotta da un crimine efferato Gli investigatori sono al lavoro da oltre tre settimane per ricostruire la vita della vittima, apparentemente normale, divisa tra casa, famiglia e lavoro.