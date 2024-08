Sassuolo-Cesena | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 23 agosto 2024) Gara valida per la seconda giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Per i neroverdi non si può prescindere dalla vittoria contro i romagnoli che hanno esordito con un successo convincente.si giocherà sabato 24 agosto 2024 alle ore 20.30 presso il Mapei Stadium.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo il pareggio di Catanzaro, i neroverdi non possono concedere altri punti ma provare già a scappare per perseguire già da ora l’obiettivo prefissato, ovvero il ritorno in massima serie. La squadra di Grosso ha comunque aperto la stagione con la qualificazione al turno successivo di Coppa Italia. I romagnoli si sono presentati alla grande in questo inizio di stagione, prima eliminando il Verona dalla Coppa Italia, e poi ottenendo i primi tre punti del campionato battendo la Carrarese.