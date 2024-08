Rugby riparte il Romagna Rfc | Primo obiettivo | mantenere la A

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) "Ora che siamo stati promossi in serie A, c’è solo una domanda che conta fare: possiamo fare ancora meglio? La risposta è che lavoriamo per riuscirci". Simone Luci, direttore tecnico delRfc, accende la miccia dell’adrenalina nella settimana in cui la prima squadra ha iniziato il cammino di avvicinamento al nuovo torneo. Luci, dove mette l’asticella? "Siamo tornati in A e la prima cosa da fare è meritare di restarci. Quando due anni fa eravamo retrocessi, lo avevamo fatto nel girone veneto, il più competitivo di tutti. Ci sarebbe piaciuto misurarci ancora in quel raggruppamento, ma non sarà così. Non importa, anche perché pure nel nostro nuovo girone di certo non mancano le squadre di valore: Roma e Livorno, tanto per citare due nomi, vantano una lunga tradizione che non hanno costruito per caso".