Rivolta in una colonia penale russa | guardie prese in ostaggio e feriti

(Di venerdì 23 agosto 2024) Unaè scoppiata nellaIK-19 di Surovikino, nella regione di Volgograd, in Russia, dove i detenuti avrebbero preso il controllo della struttura. Secondo quanto riportato dalle agenzie locali, alcuni dipendenti del carcere sarebbero stati, e ci sono notizie non confermate di prigionieri che avrebbero preso inalcuni membri del personale. Surovikino si trova a circa 120 chilometri a ovest di Volgograd, la capitale regionale. Le informazioni che emergono da questa situazione sono ancora frammentarie e in corso di verifica. Una fotografia non verificata, diffusa su alcuni canali Telegram, mostra prigionieri che sembrano sovrastare una guardia carceraria ferita, coperta di sangue.