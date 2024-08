Reggio Emilia tocca a de Pascale aprire la festa dell’Unità Gentiloni | E’ una risorsa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024), 23 agosto 2024 – A 12 anni dall’ultima volta, il Pd torna a celebrare lanazionale in uno dei suoi feudi prediletti:. E lo fa riesumando un nome che ha fatto storia,, con la minuscola, nel 2024, perché non si celebra più l’epoca dell’ex glorioso giornale del vecchio Pci, ma piuttosto la ricerca di una solida comunità politica per l’alternativa al governo Meloni. Questo, fondamentalmente, l’imprinting dato alla kermesse dal maestro di cerimonie dell’inaugurazione, Michele de, arrivato areduce da un incontro a Rimini (e sul palco del Campovolo ha lanciato una frecciata al meeting di Cl, per dire che il Pd “non ha nulla da copiare o da trarre ispirazione da chi aveva Formigoni come riferimento politico”).