Raimondo Todaro Fatto Fuori da Amici | Ecco Chi Lo Sostituisce!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di venerdì 23 agosto 2024)lasciae Maria De Filippi ha già scelto il suo sostituto.di chi si tratta!non farà più parte del cast di “”. La decisione, secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, è stata presa direttamente da Maria De Filippi. Dopo aver ricoperto il ruolo di insegnante di danza nel talent show dal 2021 al 2024,non è stato riconfermato per la nuova stagione. La sua assenza lascerà un vuoto nel team di docenti, ma chi prenderà il suo posto? Secondo Amedeo Venza, che ha ripreso la notizia da Dagospia, il nome più probabile per sostituireè quello di Adriano Bettinelli, un volto già noto ai fan di “”. Bettinelli partecipò come concorrente nel 2009 e, grazie al suo talento, conquistò il pubblico.