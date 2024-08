Piquadro celebra 25 anni di innovazione con la linea Blue Square

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) In occasione del Gran Premio d'Italia di Monzafesteggia il 25ºversario della sua iconica collezione. Questo evento esclusivo vede la partecipazione dei piloti Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda del team Visa CashApp RB F1, di cuiè Official Luggage Partner. Fondata negli'90 da Marco Palmieri,è diventata un simbolo dinel settore delle borse da lavoro. La, lanciata nel 1999, ha rivoluzionato il mercato con il suo design distintivo caratterizzato da un bordino blu e pellame italiano di alta qualità. Pensata per professionisti in movimento, la collezione ha introdotto colori vivaci come giallo, arancione, azzurro e verde, rompendo con la tradizione dei toni scuri e classici.