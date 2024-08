News SSC Napoli si complica tutto dopo il summit con l’agente | ora l’affare è a rischio

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 23 agosto 2024) L’incontro connon avrebbe sortito gli effetti positivi per quanto riguarda uno degli affari che vede protagonista ildel presidente Aurelio De Laurentiis. Ore febbrili in casa: non solo il secondo impegno in Serie A contro il Bologna,la disfatta in casa dell’Hellas Verona, ma anche il timer di un calciomercato che scorre sempre più inesorabile. Il tempo stringe sempre di più e serve accelerare sul mercato per gli ultimi colpi da regalare a mister Antonio Conte, che fin da subito è stato chiaro circa lo stato delle case in casa azzurra. Ufficializzato nei giorni scorsi l’arrivo di David Neres, la società di Aurelio De Laurentiis ora intende regalarsi altri rinforzi, a partire magari da Romelu Lukaku, per cui Giovanni Manna, direttore dell’area sportiva del club, sembra andare avanti spedito a prescindere dalla cessione di Victor Osimhen.