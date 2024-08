Nessuno può confermare l' alibi del compagno | Sharon il retroscena sulle indagini

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Martedì sono stati ascoltati i genitori diVerzeni, Bruno e Maria Teresa Previtali. Oltre sette ore di interrogatorio, dal quale è emersa una certezza:Verzeni, la barista 33enne accoltellatala notte del 30 luglio scorso a Terno d'Isola (Bergamo), non era solita passeggiare a quella tarda ora. Perché allora è uscita di casa a mezzanotte, mentre ildormiva? Aveva appuntamento con qualcuno? Interrogativi ai quali gli investigatori ora stanno cercando di dare risposte, scavando nella sua vita attraverso le persone a lei vicine. Anche per questo ieri mattina, al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, è arrivata Maria Rosa Sabadini, mamma di Sergio Ruocco, ildella vittima. Pare non abbia fornito elementi nuovi. Il mistero attorno a questo delitto resta. Si lasciano aperte tutte le piste, perché ancora non c'è una pista.