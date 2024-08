Napoli-McTominay | l’arrivo di Ugarte allo United può sbloccare l’affare

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 23 agosto 2024) Antonio Conte vuoleal: l’imminente acquisto dida parte del Manchesterpotrebbe facilitare la trattativa. Ilcontinua a seguire con interesse Scott, obiettivo di mercato per il centrocampo di Antonio Conte. La trattativa con il Manchesterpotrebbe avere nuovi sviluppi. Il Corriere dello Sport riporta le ultime novità sulla situazione: “A proposito: a Castel Volturno, in questi giorni, s’è parlato tantissimo di Scott, il grande obiettivo per il centrocampo, quello che idealmente garantirebbe una svolta, ma senza la cessione di Osimhen sarà molto difficile soddisfare le richieste dello.” Un nuovo elemento potrebbe influenzare la trattativa. Il Manchestersta per acquisire Manudal PSG, il che potrebbe portare a cambiamenti nella rosa dei Red Devils.