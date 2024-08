Napoli-Lukaku ci siamo quasi?…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ile Romelu: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna de Il Mattino. “Il punto adesso non è la valutazione ma le modalità di pagamento. Nonché la formula. Perchè gli azzurri – che stanno facendo di tutto per prenderee far felice Conte – hanno proposto una formula di pagamento triennale. Sette milioni subito (per il prestito oneroso) poi il riscatto obbligatorio con 12 milioni da versare nel 2025 e altri 12 milioni nel 2026. Insomma, un altro rilancio che porta la valutazione che fa del 31enne ila circa 31 milioni di euro. Ma il Chelsea vuole tutto e adesso, con una cessione a titolo definitivo e la questione non è di facile soluzione”. Sulla tratta-Stamford Bridge “Anche seha già l’accordo triennale con gli azzurri per 6 milioni a stagione e non rientra nei piani del tecnico italiano Maresca.