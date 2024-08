Maven cuore d’oro dona i ricavati del suo canale all’ennesima associazione benefica

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 23 agosto 2024)Huffman, wrestler WWE dal 2001 al 2005(come incomincia ogni suo video) da poco più di un anno ha iniziato la sua attività su Youtube arrivando a più di 470.000 iscritti, spiegando vari retroscena sulla vita da wrestler WWE: le regole non scritte che ogni lottatore deve seguire per non inimicarsi il locker room, dieta consigliata, l’utilizzo di steroidi, differenze salariali tra roster e tanto altro ancora.però questa sua rinnovata fama non l’ha sfruttata solo per se stesso, ma anche per aiutare il prossimo, infatti sul suoYoutube ha appena annunciato di averto idi tutte le superchat e livestream del mese di luglio alla Owen Hart Foundation, l’dedicata all’omonimo wrestler canadese che si occupa di fornire borse di studio, alloggi e altri tipi di aiuto a persone in difficoltà.in totale hato 1151,77$ alla causa.