L’olimpionica arriva sesta nella gara di salto con l’asta | Con quel sedere sei impresentabile

(Di venerdì 23 agosto 2024) Elisa Molinarolo ètaalle Olimpiadi di Parigidicon. Ma per qualcuno il risultato è stato deludente. E gliel’hanno fatto notare sui social: «Certo che se avessi un fisico da atleta avresti potuto fare molto meglio. Consei», le hanno scritto. L’atleta di Verona ha risposto pubblicamente. E oggi con il Corriere della Sera parla di body shaming. Che secondo lei nasce da «frustrazione, noia, cattiveria. Però sono certa che le persone si permettono di passare dai pensieri alle parole perché restano impunite. Motivo per cui ho voluto cavalcare l’onda della piccola visibilità che ho per affrontare quest’argomento». Il precedente Poi racconta un altro episodio che le è capitato: «Nel 2021, sono stata convocata alle Olimpiadi di Tokyo, ma senza entrare in finale.