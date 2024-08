“La notte dei serpenti” | la scaletta e le anticipazioni del concerto stasera in tv

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 23 agosto 2024) Torna Ladei serpenti, ilideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi per celebrare la cultura e la tradizione musicale abruzzese: appuntamento venerdì 23 agosto in prima serata su Rai 2 e in contemporanea su Rai Radio 1. Alla conduzione Andrea Delogu. Il, registrato il 20 luglio allo Stadio del Mare di Pescara (e ripreso da 13 telecamere e 2 droni in 4k) davanti a un pubblico di oltre 20mila, anche per questa seconda edizione diventa un programma televisivo prodotto da Aut Aut di Angelo Bozzolini, regista e direttore artistico dell’evento.