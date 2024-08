Il Gladiatore 2 per Ridley Scott uno dei migliori film che abbia mai realizzato

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 23 agosto 2024) Il2, sequel che prosegue gli eventi de Ildel 2000 è l’ultimodel leggendario regista, i cui decenni di lavoro nel settore hanno spaziato da Alien a Blade Runner a Thelma & Louise. In una recente intervista con Empire,ha elogiato molto il suo lavoro su Il2, sostenendo che potrebbe diventare il momento clou della suaografia complessiva. “È la cosa migliore chemai fatto“, ha sostenuto. “Sebbenefatto molti altri grandi“. La sinossi delrecita così: “Vent’anni dopo la morte di Massimo Decimo Meridio, il giovane Lucio, nipote di Marco Aurelio e figlio di Lucilla, viene ridotto in schiavitù in seguito alla conquista della Numidia, dove viveva con la moglie e il figlio, ad opera delle centurie di Marco Acacio.