Fiera e luna park in piazza Lavagnini Il mercato cambia casa

(Di venerdì 23 agosto 2024) In concomitanza con l’arrivo della, con le attrazioni delin, i banchi delsettimanale saranno spostati, su sorteggio già avvenuto, in altre strade e piazze del centro cittadino sabato 31agosto e sabato 7 settembre. In particolare, 72 posteggi saranno trasferiti in via Barducci e via Garibaldi, 6 inVittorio Veneto e due indella Chiesa. In più saranno utilizzati alcuni spazi attualmente non assegnati indelVittorio Veneto. Anche nelle due settimane con sede in parte diversa ilsettimanale non cambierà però l’orario che rimane, per queste due date, quello estivo, solo fino al mattino.