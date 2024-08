F1 GP Olanda Hamilton | Lavorato sulla qualifica lottiamo per la top 5

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 agosto 2024) Lewis, pilota della Mercedes, è intervenuto al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’sul circuito di Zandvoort, parlando di ciò che è stato fatto in pista: “Abbiamo fatto un grande lavorosimulazione di, ma dobbiamo ancora fare dei passi avanti in termini di prestazioni sul passo gara andando a migliorare l’assetto”. “Abbiamo una macchina migliore che ci permette di partire bene sin dall’inizio del weekend. Una cosa questa che ci aiuta molto, rendendo il nostro lavoro piacevole. Dobbiamo fare dei passi avanti in termini di prestazioni, lavorando sull’assetto. Nel long run non eravamo particolarmente veloci, mentre in simulazione dilo siamo stati e abbiamosoprattutto su quella.