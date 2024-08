Come l’IA generativa sta riscrivendo il futuro delle elezioni

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 23 agosto 2024) Quest’anno segna un momento cruciale per le democrazie globali, conin oltre cento Paesi che coinvolgeranno circa il 51% della popolazione mondiale. Ma la manipolazionenotizie online, già determinante nelle scorse, ha subito un’evoluzione profonda. Con l’ascesa del, sia la portata che la sofisticazione dei suoi mezzi sono cresciute a dismisura. La sfida si è evoluta. Questi strumenti consentono approcci personalizzati sui social media e la creazione di contenuti falsi più convincenti, alimentando il dubbio su cosa è reale e cosa no in un contesto politico sempre più polarizzato. La natura “aperta”democrazie e dei media, in particolare negli Stati Uniti, unita all’impiego di tecnologie avanzate offre un terreno fertile per influenzare i processi elettorali.