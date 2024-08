Cody Rhodes | Sarebbe l’onore della mia vita lottare contro John Cena

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 23 agosto 2024)sta per intraprendere il suo tour d’addio. Lo scorso luglio, durante WWE Money in the Bank,ha annunciato che il 2025 sarà l’ultimo annosua carriera sul ring.sta facendo uno sforzo extra per far sì che quell’anno finale sia un anno completo di 12 mesi, poiché ha notato che lui stesso e la WWE stanno considerando un range di 30-40 date nel 2025. Tra queste date ci saranno Royal Rumble, Elimination Chamber e WrestleMania. Chi si troverà di fronte asul ring resta da vedere, poiché lo stesso 16 volte campione del mondo ha sottolineato che non sceglierà personalmente nessun avversario per il prossimo anno.