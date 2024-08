Captain America | Brave New World Anthony Mackie dice che il film è meglio di qualsiasi progetto di Tom Holland

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 23 agosto 2024)Newche ildidi TomLa star diNew, parlando al The Official Marvel Podcast, ha affrontato il tema dell’imminente ritorno di Sam Wilson e ha trovato il tempo per lanciare un’altra frecciatina al collega Tom. “Beh, è Cap. Finalmente”, ha dettoridendo. “Ora lo vediamo condurre missioni da solo e cercare di capire quale sia il suo posto in tutto il mondo. È moltodidi Tom. E poi c’è Harrison Ford!”.ha poi speso delle belle parole sul ritorno del suo Falcon e dell’alleato del Soldato d’Inverno Danny Ramirez nel ruolo di Joaquin Torrez. Ha parlato così del nuovo Falcon: “Le cose che sta facendo con il suo personaggio e ciò che apporta. Il sapore, la bellezza, la gioia che porta al personaggio.