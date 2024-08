Beach Volley Tour Elite 16 Amburgo | Cottafava Nicolai ok contro gli austriaci Hammarberg Berger

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 agosto 2024) Nuova giornata di gare adin Germania, dove è entrato nel vivo il main draw della tappa delPro16. Mattinata positiva per Marta Menegatti e Valentina Gottardi, reduci dalla medaglia d’argento ai Campionati Europei. Nella Pool B la coppia azzurra ha battuto 2-0 (22-20, 21-19) le olandesi Brecht Piersma e Wies Bekhuis. Sconfitta invece per le altre azzurre, Reka Orsi Toth e Giada Bianchi che hanno rimediato il secondo passo falso nella Pool C: dopo il ko con le olandesi Stam/Schoon, sono state le statunitensi Scoles/Flint ad imporsi al tie break (26-24, 18-21, 20-18). Motivi per sorridere invece ne hanno in abbondanza Samuelee Paolo